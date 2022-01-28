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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle kahrolan Ece Erken'in haykırışları yürek sızlattı! Ağlamaktan tanınmaz halde...

Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, “Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle kahrolan Ece Erken'in haykırışları yürek sızlattı! Ağlamaktan tanınmaz halde...

Geçtiğimiz gün İstanbul Bakırköy'de saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Otopsi işlemlerinin ardından Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle kahrolan Ece Erken'in haykırışları yürek sızlattı! Ağlamaktan tanınmaz halde...

"ACIMIZ BÜYÜK"

Sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi taziyeleri kabul ederken Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok" diye konuştu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle kahrolan Ece Erken'in haykırışları yürek sızlattı! Ağlamaktan tanınmaz halde...

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen ünlü sunucu Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu için ikindi vakti ilçede cenaze namazı kılınacak.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle kahrolan Ece Erken'in haykırışları yürek sızlattı! Ağlamaktan tanınmaz halde...

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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