Şafak Sezer'den canlı yayında itiraf: Ersin ve Büşra'yla bir daha çalışmam!

Canlı yayında Serdar Ortaç ile sohbet eden oyuncu Şafak Sezer geçmiş yıllarda Kutsal Damacana filminde birlikte rol aldığı Ersin Korkut ve Büşra Pekin hakkında "Onlarla bir daha çalışmam" dedi

"ONLARLA BİR DAHA ÇALIŞMAM ASLA"

Şafak Sezer sözlerine şöyle devam etti: "İlk başrolüm, çok güzel bir film, hayatımdaki en güzel film. Ömrümün en çok enerjisini buraya verdim. Ne kadar acı bir şey; Ersin Korkut ve Büşra Pekin, bir kere bile 'Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediler. Büşra Pekin ve Ersin Korkut'la hayatları boyunca bir daha çalışmam. Hiçbir zaman, asla!"

İNSAN KUTSAL DAMACANA'DA OYNADIM DİYE CV'SİNE EKLER

"Sette hiçbir kötülük olmadı, bir sebebi varsa yazıklar olsun. Onlara hayatları boyunca en güzel hediye verildi. 'Kutsal Damacana'da oynadım' diye insan CV'sine ekler. 'Acaba bir haksızlık mı yaptım?' diye düşünüyorsun. Aksine çok da iyilik yaptım. Ersin tanınıyordu, ama Büşra bu filmle şöhret oldu. Ersin'i, Yılmaz Erdoğan'dan istedik. Büşra ve Ezgi (Mola) geliyordu. Yapımcı abimiz 'Büşra'yı oynatsana' dedi."

KENDİLERİNİ KRAL SANIYORLAR

"Ben bu kafayı da anlamıyorum. Bir film çektikten sonra başka bir havaya bürünen gençleri anlamıyorum. Kendilerini kral sanıyorlar. Sonra sana laf atmaya kalkıyorlar. Sanıyorlar ki bizim kulağımıza gelmiyor. Bu alem haksızlık yapılmaya, ihanete gelmez." dedi