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Safari ne demek, TDK'ya göre Safari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Safari kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Safari ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Safari nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Safari kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Safari ne demek, TDK'ya göre Safari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Safari ne demek? Safari TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi safari kelimesi. Peki safari ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre safari nedir, safari kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SAFARİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Safari kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Safari kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre safari kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Afrika'nın doğusunda toplu olarak yapılan vahşi hayvan avı
- Toplu olarak ava çıkma
- Katılımcıların vahşi hayatı yerinde görmelerini sağlayan turistik gezi
- Genellikle ketenden yapılan kısa pantolon, büyük cepli uzun ceket ve geniş kenarlı mantar şapkadan oluşan av kıyafeti

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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