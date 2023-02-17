Safet Alic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Safet Alic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Safet Alic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Safet Alic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Safet Alic 4 Şubat 1999 tarihinde Neuchâtel şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsviçre,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Safet Alic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Safet Alic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 11 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Safet Alic'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Safet Alic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Safet Alic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Safet Alic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Safet Alic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Neuchâtel Xamax

29 Ocak 2018 yılında FC Bavois

30 Haziran 2019 yılında Neuchâtel Xamax

30 Ağu 2020 yılında Yverdon Sport

11 Temmuz 2021 yılında FC Biel-Bienne

Safet Alic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Safet Alic şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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