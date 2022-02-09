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Saffet Akbaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Saffet Akbaş'ın biyografisi

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Saffet Akbaş'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Saffet Akbaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Saffet Akbaş'ın biyografisi...

Saffet Akbaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Saffet Akbaş'ın biyografisi

Fenerbahçeli eski futbolcu Saffet Akbaş'ın biyografisi merak ediliyor. Bu bağlamda, Saffet Akbaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Saffet Akbaş'ın biyografisi...

Saffet Akbaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Saffet Akbaş'ın biyografisi

SAFFET AKBAŞ KİMDİR?

53 yaşındaki Saffet Akbaş 8 Eylül 1968 tarihinde İstanbul Gaziosmanpaşa'da doğmuştur. İlçenin takımında uzun yıllar forma giydikten sonra, önce 1992-1993 Ayvalıkgücü, ardından 1993-1994 Karşıyaka ve oradan da 1994-1995 Vanspor'a transfer oldu. Daha sonra 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe forması altında şampiyonluğuda yaşayan millî futbolcu, 1998 yılında 6 aylığına MKE Ankaragücü'ne kiralık gitti.

Saffet Akbaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Saffet Akbaş'ın biyografisi

Yeni sezon takımın başına geçen Rıdvan Dilmen'nin isteği üzerine tekrar Fenerbahçe'ye geri döndü. 2000-2001 sezonu Diyarbakırspor'da 1 yıl kiralık olarak oynadı. Fenerbahçe'de sözleşmesi bitince İstanbulspor'a transfer oldu. İstanbulspor'da yeşil sahalara veda etti. Saffet, halen Lig A'da mücadele eden İstanbulspor'un yardımcı antrenörlüğünü yapıyor. Fenerbahçenin Parma'yı İstanbul'da 1-0 yendiği maçın rövanşında italyada 1-1 giden maçta iyi bir performans sergilemişti ama Fenerbahçe'nin Avrupa defterinin kapatmasına engel olamamıştı. O sene Parma'da Uefa şampiyonu olmuştur. 11 kez millî takıma çağrılan Saffet Akbaş, 6 kez Türkiye A millî takım formasını giymiştir.

Saffet Akbaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Saffet Akbaş'ın biyografisi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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