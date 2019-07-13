Saffet Sancaklı Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

Doğum tarihi : 27.Şubat.1966

Saffet Sancaklı kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Futbolcu, Milletvekili

Saffet Sancaklı doğum yeri : Tutin, Sırbistan (Yugoslavya)

SAFFET SANCAKLI BİYOGRAFİSİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli milletvekilidir.

Saffet Sancaklı, 27 Şubat 1966 tarihinde Tutin, Yugoslavya’da doğmuştur. Baba adı Zekeriya, Anne adı Canan’dır. 2 yaşında iken ailesi 1968 yılında Türkiye’ye göç ederek İstanbul’a yerleşti. İstanbul'da ilkokulu Gaziosmanpaşa’da Cemal Gürsel İlkokulunda okudu. Ortaokul ve liseyi Vefa Poyraz Lisesinde tamamladı. Ülkücü Hareket ve mensuplarıyla bu yıllarda tanıştı ve hareketin içinde o yıllardan itibaren yer aldı.

Üniversite eğitimi için Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandı, ancak Beşiktaş futbol kulübündeki futbol kariyeri nedeniyle üniversite eğitimini yarım bıraktı. 2009 yılında tekrar üniversite sınavına girdi ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Üniversite öğrenimini; Anadolu Üniversitesi “Kamu Yönetimi” bölümünde devam etti.

Saffet Sancaklı, futbol hayatına 1976 yılında Gazaiosmanpaşa Kültürspor'da başladı. 1985 yılında profesyonel olarak Vefaspor Kulübü'ne imza attı. Daha sonra Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor, Sarıyerspor, Kocaelispor, Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynadı.

130'u Süper Lig'de olmak üzere 200'ün üzerinde profesyonel ligde gol attı. Milli takımın her kademesi ve Avrupa Kupaları'nda uzun yıllar mücadele etti. Sancaklı, Türk Futbol tarihinin en çok gol atan ilk 10 oyuncusu arasındadır. Aynı zamanda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olarak adlandırılan üç büyük takımda oynayan ilk futbolcu olarak da Türk Futbol Tarihindeki yerini aldı. 24 kez millî takımlara çağrılan Saffet Sancaklı 1 kez Türkiye U-21 ve 20 kez de Türkiye A Millî takımı olmak üzere toplam 21 kez millî takımlar formasını giydi ve bu karşılaşmalarda 6 gol attı.

1999 yılında profesyonel futbolculuk hayatını noktaladı. 1999 yılında UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'in yönlendirmesi ve isteğiyle dünyada 250 kişide olan ve Türkiye'de ilk olan FIFA Futbolcu Menajerliği Lisansını aldı. Sancaklı Menajerlik, şirketini kurdu. Uzun yıllar başarılı bir şekilde futbolcu menajerliğini sürdürdü.

Bunun yanı sıra çeşitli ticari faaliyetlerde de bulundu. Bu münasebetle ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde çok geniş bir ticari halka içinde yer aldı.

2001 yılında Yıldırımbosnaspor (Bayrampaşa) kulübünde 1 sene başkanlık yaparak kulübü şampiyonluğa taşıdı.

30 Haziran 2006 tarihinde TMSF'nin açmış olduğu ihaleyi 3 milyon 250 bin dolar ile kazanarak İstanbulspor kulübünü satın aldı ve 2 sene başkanlık görevini yürüttü.

2008 yılında binicilik sporuna başlayarak kısa bir sürede milli takım seviyesine kadar yükseldi. Atlı Dayanıklılık (Endurance) dalında 20km, 50km ve 60km yarışlarında Türkiye Şampiyonu oldu.

Saffet Sancaklı, Sırpça-Hırvatça (Boşnakça): Çok iyi derecede, İngilizce, Rusça ve Bulgarca orta derecede bilmektedir.

Hem Balkan göçmeni olması sebebiyle, hem de Balkan ülkeleriyle ticari münasebetlerimizin olması hasebiyle, bu ülkelerde yaşayan soydaşlarımızla ciddi derecede diyalogları vardır. Özellikle oradaki soydaşlarımızın, ülkemizdeki yakın akrabalarının oluşturduğu göçmen sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinde aktif rol almaktadır.

Halen Sancaklı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Saffet Sancaklı, 2007 Genel Seçimlerinde MHP'den aday adayı oldu. 2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden İstanbul 2. Bölge 5. Sıra milletvekili adayı oldu. Ancak seçimlerde kazanamadı.

2014 Yerel Seçimlerinde MHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu ancak seçimde kazanamadı.

4 Kasım 2012 ve 21 Mart 2015 tarihinde yapılan MHP 11. Olağan Büyük Kurultayında MYK Üyesi seçildi.

7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den Kocaeli 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi ve seçildi. 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den tekrar aday gösterildi ve yeniden seçildi.

Saffet Sancaklı, 1998 yılında Hülya Sancaklı ile evlendi. Duygu ve Mert adında iki çocuğu vardır. Eşi Hülya Sancaklı 16 Ocak 2017 tarihinde evinde kendisini yaraladı ve 1 Şubat 2017 tarihinde vefat etti.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde MHP'den Kocaeli milletvekili seçildi.



Profesyonel Futbol Kariyeri :

1983-1985 - Kültürspor

1985-1987 - Vefa

1987-1988 - Beşiktaş

1988-1989 - Eskişehirspor (kiralık)

1989-1990 - Konyaspor (kiralık)

1990-1991 - Sarıyer (kiralık)

1991-1994 - Kocaelispor

1994-1995 - Galatasaray

1995-1996 - Kocaelispor

1996-1998 - Fenerbahçe

1998-2000 - Konyaspor

Millî Takım Kariyeri :

1988 - Türkiye U-21

1992-1996 - Türkiye