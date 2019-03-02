Saffet Sancaklı tribünde

TFF Başkanlığı için adı geçen isimlerden olan MHP Kocaeli Milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, Fenerbahçe-Ç.Rizespor maçını tribünden takip etti.

Üç büyükler dahil birçok takımda forma giyen ve Yıldırım Demirören'in istifasının ardından ismi TFF başkanlığı için geçen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Fenerbahçe-Ç.Rizespor karşılaşmasını tribünden takip etti. Sancaklı geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesini de Vodafone Park'ta izlemişti.

Kaynak: İHA