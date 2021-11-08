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Safir isminin anlamı nedir, Safir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Safir isminin anlamı; Mavi renkli, değerli bir korindon türü, gök yakut anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Safir isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Safir isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Safir isminin anlamı nedir, Safir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Safir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Safir ismi ne demek, Safir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Safir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Safir İsminin anlamı nedir? TDK Safir anlamı:

Mavi renkli, değerli bir korindon türü, gök yakut anlamına gelmektedir.

Safir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmemektedir.

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Safir isminin kökeni:

Safir ismi Fransızca kökenli bir isimdir. Türkiye'de Safir ismini kullanan 56 kişi bulunmaktadır.

Safir isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Safir isminin rengi:

Buğday

Safir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Safir isminin Harf Analizi Nedir ?

Safir ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

F : Patron, ön planda

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Safir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Safir ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

A : 1

F : 7

İ : 12

R : 21

= 63 Safir İsminin Numeroloji Toplamı 63’dir.

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Safir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Safir ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Safir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1   A: 1   F: 6   İ: 9   R: 9 = 26

2 6 = 8 Kader sayısıdır

Safir isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

 

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