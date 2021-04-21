Safiye Soyman- Faik Öztürk çiftinden sahur devriyesi!

Ekranların sevilen yüzlerinden sanatçı Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk, yine hayranlarını şaşırttı. Ramazan etkinliği olan sahur devriyesine çıkan ikili bir yandan davul çalıp maniler söyledi bir yandan da vatandaşlarla sohbetler edip keyifli zaman geçirdi.

HERKESİ ŞAŞIRTTILAR

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl hayata geçirilen ve her gece bir radyocunun katıldığı "Sahur Devriyesi" isimli programına dün gece magazin dünyasının renkli çifti Safiye Soyman ile Faik Öztürk konuk oldu.

Yıldıztepe Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlikte Soyman ile Öztürk gece yarısı mahallenin sokaklarında dolaşmaya başladı. Öztürk'ün çaldığı davulun sesine eşlik eden Soyman, "Ramazan geldi hoş geldi, Safiye ile Faik geldi" şeklinde maniler söyledi.