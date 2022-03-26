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Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti yine gündemde! Faik Öztürk canlı yayında özür diledi

Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti yine gündeme oturdu. Faik Öztürk katıldığı canlı yayın programı Söylemezsem Olmaz’da özür diledi.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti yine gündemde! Faik Öztürk canlı yayında özür diledi

Safiye Soyman'ın birliktelik yaşadığı Faik Öztürk geçtiğimiz günlerde Etiler'de Bihter adlı meyhanede sarışın bir kadınla samimi bir şekilde görüntülenmişti. Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında görüntüler sonrası Faik Öztürk, canlı yayına bağlanarak hiçbir yaşananı kabul etmemişti. Öztürk, görüntüyü çeken muhabirlerin kendisinden para talebinde bulunduğunu iddia ederek gündeme bomba gibi oturmuştu.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti yine gündemde! Faik Öztürk canlı yayında özür diledi

CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

Faik Öztürk, kendisinden para istediğini iddia ettiği muhabir Mustafa Ağdağ ile canlı yayında yüzleşti. Ağdağ'ın programa bağlanıp olay gecesini anlatması sonrası Faik Öztürk, geri adım attı. Parayı muhabirin kendisinin istemediğini üçüncü kişilerin istediğini, konuşmalarının yanlış anlaşıldığını belirterek muhabir Mustafa Ağdağ'dan yayında özür diledi.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti yine gündemde! Faik Öztürk canlı yayında özür diledi

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