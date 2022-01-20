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  3. Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' iddiası! 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor!

Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' iddiası! 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor!

Safiye Soyman ile iş insanı Faik Öztürk'ün nitelikli dolandırıcılık yapma suçundan yargılandıkları davaya başlandı. İlk celsesi görülen davada Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istenirken 5 bin gün adli para cezası istendi.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' iddiası! 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şirket kurarak, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan haklarında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin gün adli para cezası istenen ünlü şarkıcı Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftinin yargılandığı davada ilk celse görüldü.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti iddiaya göre  2016 yılında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurdukları SF Müzik Yapım Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. şirketi üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdı. Şirket için yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün tedariki için anlaşan Eskişehir'de bir üretim tesisi sahibi vatandaşın şikâyeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame 1. Ağır Cezası Mahkemesince kabul edildi.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' iddiası! 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor!

DURUŞMA ERTELENDİ

Müşteki, mahkemedeki beyanında, Faik Öztürk’ün kendisine ait şirketten yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün sipariş ettiğini, tanınmış kişi olmasından kaynaklı kendisine güvendiğini, ancak paranın sadece bir kısmının ödendiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün savunmalarının alınması ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' iddiası! 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor!

 

Emine Özfalcı
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