Safiye Soyman'dan yıllar sonra radikal değişiklik! Görenler gözlerine inanamadı!

Dokuz günlük tatilin son gününü Bodrum'da sahne alarak geçiren ünlü çifti Safiye Soyman ve Faik Öztürk izleyenlere harika bir gece yaşattı. Sahnede geceye hareketli şarkılarıyla başlatan Faik Öztürk'ün ardından sahneye çıkan Safiye Soyman yeni imajıyla görenleri şaşırtmayı başardı.

Söylediği hareketli şarkılarla tatilcileri coşturan Faik Öztürk yaklaşık 1 saat sahnede kaldı. Alkışlarla sahneden inen Faik Öztürk yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahaya boğarken sahneye çıkan Soyman imajıyla hayranlarını şoke etti.

ARTIK ESMER

Yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarını siyaha boyatan Safiye Soyman'a "Faik abi beğendi mi?" diye sorulunca Soyman, "Beni biraz da esmer sevsin, 20 senedir sarışın Safiye'yi seviyor" diye esprili bir cevap verdi.

Gecenin sonunda beraber düet performans da sergileyen Safiye Soyman ve Faik Öztürk Bodrumlu tatilcilerin keyifli vakit geçirmesini sağladı.