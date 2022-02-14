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  3. Safiye'nin Cüneyt'e olan aşkı bitmiyor! Her defasında tekrar dolandırılıyor! Bu kez de Türkücü Cüneyt Demiral'ın kendisinden silah zoruyla '20 bin TL' aldığını iddia etti! İkili tekrar Müge Anlı'da karşı karşıya!

Safiye'nin Cüneyt'e olan aşkı bitmiyor! Her defasında tekrar dolandırılıyor! Bu kez de Türkücü Cüneyt Demiral'ın kendisinden silah zoruyla '20 bin TL' aldığını iddia etti! İkili tekrar Müge Anlı'da karşı karşıya!

Geçtiğimiz yıl türkücü Cüneyt Demiral tarafından evlilik vaadiyle dolandırılan Safiye Çallı, tekrar Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Bu kez de aynı kişi tarafından tekrar 20 bin TL dolandırıldığını iddia etti ve ikili bu günkü canlı yayında karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz yıl, müzik dünyasında yakından tanınan sanatçı Cüneyt Demiral'ın adı Müge Anlı'nın programında dolandırıcılık iddialarına karışmıştı.

Cüneyt, daha sonra canlı yayına bir araba ve miktar para ile gelerek hatasını telafi etmek için büyük bir adım atmıştı.

Safiye'nin Cüneyt'e olan aşkı bitmiyor! Her defasında tekrar dolandırılıyor! Bu kez de Türkücü Cüneyt Demiral'ın kendisinden silah zoruyla '20 bin TL' aldığını iddia etti! İkili tekrar Müge Anlı'da karşı karşıya!

SAFİYE ÇALLI BİR KEZ DAHA DOLANDIRILDI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınına katılan Safiye Çallı, Cüneyt Demiral'ın kendisini tekrar dolandırdığını açıklamasıyla 'yok artık' dedirtti. Çallı, Cüneyt'in kendisini sevdiğini, nikah kıymak istediğini, paraya ihtiyacı olduğunu, ve kendisini İstanbul'a götüreceğini söyleyerek bankadan çektiği 20 bin TL'sini silah zoruyla aldığını iddia etti.

Safiye'nin Cüneyt'e olan aşkı bitmiyor! Her defasında tekrar dolandırılıyor! Bu kez de Türkücü Cüneyt Demiral'ın kendisinden silah zoruyla '20 bin TL' aldığını iddia etti! İkili tekrar Müge Anlı'da karşı karşıya!​​​​​​​

"POLİS KİMLİĞİNİ GÖSTERİP SİLAH DOĞRULTTU"

Safiye Çallı, ayrıca Cüneyt'in kendisine bir polis kimliği göstererek polis olduğunu söylediğini ve silahla arabaya bindirdiğini de iddia etti. Bu iddialar üzerine Cüneyt Demiral yayına bağlanarak iddiaları yalanladı ve kendisinin zaten nişanlı olduğunu, Safiye'nin oraya 14 Şubat'ı bahane ederek çıktını belirterek kendisini karalamaya çalıştığını ifade etti. 

Safiye'nin Cüneyt'e olan aşkı bitmiyor! Her defasında tekrar dolandırılıyor! Bu kez de Türkücü Cüneyt Demiral'ın kendisinden silah zoruyla '20 bin TL' aldığını iddia etti! İkili tekrar Müge Anlı'da karşı karşıya!

Gül Erdoğan
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