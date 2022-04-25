Safran Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Safran Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Safran Yetiştiricisi ne iş yapar, Safran Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Safran Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Safran Yetiştiricisi Tanımı;

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Safran Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Safran Yetiştiricisi Maaşları

Safran Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Safran Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Safran Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.71

Meslek Adı :

Safran Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Safran bitkisi veya soğanını yetiştirme işini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Safran Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. Yetiştirme ortamlarının hazırlığını yapmak,

b. Dikim yapmak,

c. Sulama yapmak,

d. Gübrelemeyi tekniğine uygun yapmak,

e. Yabancı ot mücadelesi yapmak,

f. Hastalık ve zararlılarla mücadele etmek,

g. Hasat olgunluk devresini tespit etmek,

h. Hasadı yapmak,

i. Kurutma işlemini yapmak,

j. Ürünü muhafaza etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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