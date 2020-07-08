Safranbolu Belediye Meclisi’nden çocuk istismarına tepki

Safranbolu Belediye Meclis üyeleri, çocuk istismarı ile mücadele için Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) öncülüğünde başlayan "mavi kurdele" hareketine destek verdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çocuk istismarına karşı birlik olan üyelerin gün boyu kollarında mavi kurdela ile gezerek konu hakkında bilgilendiklerini ve bilgilerini çevrelerine aktaracaklarını ifade etti.

Başkan Köse, "UCİM'in hukuki ve toplumsal çabasını gönülden destekliyor, çocuklarımızı istismarın her biçimine karşı korunmanın bireysel ve toplumsal düzeyde en büyük görevimiz olduğuna inanıyorum. Başta değerli Safranbolu halkı olmak üzere, tüm vatandaşlarımızı mavi kurdele ile konuya destek olmaya davet ediyorum ve lütfen şahit olduğunuz hiçbir vaka karşısında sessiz kalmayın. Şüpheli durumlarda Safranbolu Belediyesi olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla size doğru adreslere ulaşma konusunda yardımcı olabileceğimizi bir kez daha hatırlatmak görevim. Diğer yandan UCİM çocuk istismarı konusunda başvuracağınız en güvenilir adres olarak yanınızda olacaktır. Tüm UCİM ailesine teşekkür ediyorum, yanınızdayız" dedi.

Kaynak: İHA