Safranbolu Belediyesi tarım üretimine başladı

Safranbolu Belediyesi, tarıma ve atalık yerli tohumların kullanılmasına verdiği önemi sürdürülebilir kılmak için tarım üretimine başladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tarımsal üretim hedefleri doğrultusunda başlayan çalışmalarının sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi.

Yazıköy köyünde tarım üretimi yapmak üzere ilk 1 yılı ücretsiz tahsis olmak üzere kiralanan 18 dönümlük arsaya nisan ortasında ilk tohum ekimini gerçekleştirildiğini ifade eden Köse, "Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, Ziraat Mühendisi ve Safranbolu Kadın Kooperatifi ile birlikte, tohumları atılan bodur kadife çiçekleri fide aşamasına geldi. Ticari çiçek ekimiyle gelir sağlayacak olan belediye, çiçekleri ayrıca kendi peyzaj faaliyetlerinde ve refüjlerde kullanmak üzere değerlendirerek tasarruf sağlayacak. Ayrıca belli olgunluğa erişen maniye, biber, kabak, fasulye, bamya ve salatalık fideleri belediyenin Yazıköy'deki seralarına, dikim takvimine uyumlu olarak dikilmeye başlandı" dedi.

Su tasarrufu ve sağlıklı tarım için önerilen damla sulama yönteminin kullanıldığını, seralarda organik hayvan gübresi kullanılması, toprak işleme ve ilaçlamanın sulamadan bağımsız yapılması sayesinde yüzde 100 sağlıklı sebze üretimi ve kaliteli tohum elde edilmesinin beklediğini aktaran Köse, "70 yıllık atalık maniye domatesi tohumlarıyla başlayan süreç, bir tohum bankası kurmak ve organik tarıma zemin hazırlamak üzere titizlikle sürdürülüyor. Amacımız maniye domatesinin üretimini arttırmak ve yerli ürünlerimize değer kazandırmak. Atalık tohumlara ve bereketli topraklarımızın yeniden tarımla buluşmasına büyük önem veriyoruz, bu nedenle bir tohum bankası kuruyoruz şu anda. Vatandaşlarımızın tohum bağışları bizim için önemli, ayrıca isteyen vatandaşlarımızla tohum takası da yapacağız" diye konuştu.

70 yıllık atalık maniye tohumlarının ekiminin ardından Yukarı Tokatlı SAKEM'den ilk çilek hasadını gerçekleştiren Başkan Köse, şunları kaydetti.

"Tohumlarımızı ve üretim yelpazemizi genişletmeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz organik sebzelerimizin tohumlarını halkımızla paylaşacağız, ayrıca yetiştirdiğimiz fideleri çiftçilik yapmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz vereceğiz. Bir karış toprak ekenin yanındayız."

Köse, hasat vakti ağustos-eylül ayları olan maniye domatesinin üretilmesi için yapılan bu çalışmanın, maniyenin ekonomik değerinin ötesinde kültürel bir geleneğin ve endemik bir türün yaşatılması açısından büyük kıymet taşıdığını, ayrıca Safranbolu Kadın Kooperatifi ile dayanışma içerisinde yürütülen tarımsal faaliyetlerinde üretim gücü arttıkça yatırımcıları bölgeye çekmek üzere planlamalar yaptıklarını, kadın istihdamına büyük olanaklar sağlayacaklarının altını çizdi.

Kaynak: İHA