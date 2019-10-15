Safranbolu Devlet Hastanesi’nde geçici görevlendirme

Safranbolu Devlet Hastanesine il dışından geçici görevlendirme yapılan doktorlar hizmete başladı.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Salih Canpolat'ın, Bartın Devlet Hastanesinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Fethi Bilgin'in, bir aylık geçici görevlendirme ile göreve başladığı belirtildi.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının da Bolu'dan 2 aylık geçici görevlendirmesi yapıldığını, yakında göreve başlayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Safranbolu halkımıza hak ettiği konforlu ve kaliteli sağlık hizmetini en iyi şekilde verebilmek için gerekli çalışmalar hastane idaremiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Hastanemize kadrolu hekimlerin atanması için 89. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasına da hastanemizin ihtiyacı olan branşlarla ilgili taleplerimiz yapılmış ve Bakanlığımıza iletilmiş olup, yakinen takip edilmektedir."

Kaynak: İHA