Safranbolu yeniden ziyaretçilerini ağırlayacağı günü bekliyor

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle en sessiz günlerini yaşayan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yeniden ziyaretçilerini ağırlayacağı günü bekliyor.

Yerli ve yabancı misafirlerine adeta tarih yolculuğu yaşatan ilçe, Türkiye'de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tek yer olma özelliğini taşıyor.

Safranbolu, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çekiyor.

Kovid-19 nedeniyle birçok dükkan, otel ve konağın kapalı olduğu tarihi ilçe, en sakin günlerini geçiriyor.

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin turist ağırlayan sokaklarında, bu yıl sessizliğin hakim olduğu tarihi ilçe, eski günlerine dönmeyi bekliyor.

- "Koronavirüs sürecinden sonra iç turizmin canlanmasını bekliyoruz"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seneki Ramazan Bayramı'nın biraz farklı olacağını söyledi.

Safranbolu'da her sene genel ve yerel idare, esnaf, otelciler, lokum üreticileri ile bütün hazırlıkları tamamlayıp yerli ve yabancı turistleri beklediklerini belirten Ürkmezer, "Bu sene maalesef Safranbolu güzelliklerini görmek için insanlar ilçemize gelemeyecek. Mutlaka devletimizin yapacağı açıklamalara uygun şekilde kendi güvenliklerini, kendileri ve sevdikleri için almaya devam etsinler." dedi.

Ürkmezer, Safranbolu'nun güzelliklerini yaşatarak, gelecek günlerde vatandaşları misafir etmek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Safranbolu, Dünya Kültür Mirası şehri; doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri var. Bunların hepsi insan için. İnsan olmayınca maalesef bu güzelliklerin daha da fazla değer kazanması engelleniyor. Vatandaşlarımız kendilerine iyi baksınlar. Bu güzelliklerimiz burada. Safranbolu evleri, sokakları, hanları ve hamamları yüzyıllardır olduğu gibi halen yerli yerinde. Bizler devletimizin de katkısıyla buraları korumaya ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu süreç atlatıldıktan sonra vatandaşlarımızı mutlaka Safranbolu'ya bekliyoruz."

Koronavirüs sürecinden sonra iç turizmin canlanmasını beklediklerini belirten Ürkmezer, "Safranbolu gibi İstanbul ve Ankara'ya yakın yerlerin, yerli turist potansiyelinin daha da artıracağına inanıyorum. İlçede turizm işleriyle ilgilenen herkese şimdiden hazırlıklarını yapmalarını söylemek istiyorum. İnşallah Safranbolu, butik otelleri ve konaklarıyla yerli ve yabancı turistlerimizi misafir etmeye devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA