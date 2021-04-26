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Safranbolu'da belediye çalışanlarına promosyon müjdesi! 3 yıllık anlaşma için 2 bin 600 TL promosyon

Safranbolu Belediyesi ile Vakıfbank arasında belediye çalışanları için "Maaş Ödeme Protokolü" imzalandı. Protokol ile belediye işçileri üç yıllık anlaşma için 2 bin 600 TL promosyon alacak.

Safranbolu'da belediye çalışanlarına promosyon müjdesi! 3 yıllık anlaşma için 2 bin 600 TL promosyon

Safranbolu Belediyesi "Maaş Ödeme Protokolü" imzalandı. Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Elif Köse, Vakıfbank Şube Müdürü Sadık Uslu katıldı. Belediye ile banka arasında yapılan protokol ile belediye işçileri üç yıllık anlaşma için 2 bin 600 TL promosyon alacak.

"PERSONEL TARAFINDAN MEMNUNİYETLE KARŞILANDI"

Protokol imza töreni sonrası konuşan Başkan Köse, "Bu üst seviyedeki promosyon bedeli belediyemiz kadrosunda çalışan personelimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Pandemi sürecinin yaşandığı bu zor günlerde gerçekleşen bu katkı, çalışanlarımıza ekonomik olarak olumlu bir rahatlama sağlayacak diye düşünüyorum. Çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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