Safranbolu'da kar güzelliği 

KARABÜK'ün, Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu ilçesine yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu'da kar yağışı etkili oldu. Safranbolu'da tarihi konaklar, camiler ve yapılar karla kaplandı. Hafta sonu tatili için Safranbolu'ya gelenler, kar yağışı altında tarihi ilçenin sokaklarında gezerek, bol bol fotoğraf çekti.

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Kaynak: DHA