Safranbolu’da teknoloji bağımlılığı toplantısı

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda teknoloji bağımlılığı toplantısı yapıldı.

Safranbolu Ünsal Tülbentçi Öğretmenevi'nde rehberlik öğretmenleri ile yapılan toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle yaşanan dijital gelişimin, günlük yaşamda, iletişimde ve bilginin aktarımında çok önemli değişimlere neden olduğunu söyledi.

Medya ve iletişim teknolojilerinin insan hayatında oynadıkları rolün hızla arttığını, bu teknolojinin ve sosyal medyanın kullanımının bazı riskleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Gümüş, "Sosyal medya bağımlılığı, sosyal medya kullanımının son derece yoğunlaştığı günümüzde çokça tartışılmaya başlanan bir konu oldu. Sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı, internet ve sosyal ağlarda geçirilen zamanın artmasına hatta insanların günlük hayatlarındaki öncelikli birçok işlerini erteledikleri sorunlu bir alanın oluşmasına neden oldu. Bu durum, sosyal medya ağlarına bağımlılığı ve özellikle çocuk ve ergenler için bir takım risk unsurlarını da beraberinde getirdi" dedi.

Bir insanın sosyal medya çok zaman geçirdiğini, bu nedenle günlük yapması gereken işleri ihmal ettiğini aktaran Gümüş, şunları kaydetti:

"Bu da iş hayatında veya günlük hayatta aksamalara neden oluyor. Sosyal medya bağımlılığı, gerçek ilişkilerde de kopmalara yol açıyor. Gerçek ilişkiler ve etkileşimlerde kişi, gittikçe daha başarısız hale gelebiliyor. Ayrıca telefon ya da bilgisayarla sürekli vakit geçirmek, kişinin vücudunda bir takım sorunlar oluşturarak kaygı bozuklukları, dikkat ve algıda bozulmalarına da neden olabiliyor. Bu durumun öğrencilerimizin gelişimini olumsuz etkilememesi adına gerekli bilgilendirme faaliyetlerini koordineli şekilde yapacağız. Sosyal medyanın zarar oluşturabilecek alanları ile ilgili velilerimizin de bilinçlendirilecek bu konuda rehberlik öğretmenlerimize önemli görevler düşmektedir."

Gümüş, öğrencilerin sağlıklı gelişimine verdikleri desteklerden dolayı Kaymakam Fatih Ürkmezer'e ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA