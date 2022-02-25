Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşları

Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı ortalama olarak aylık 9850_TL'dir. En düşük Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı 8550_TL, En yüksek ise 11150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.17

Meslek Adı :

Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Motorlu araçlarda (önden çekişli araçlar hariç) şaftın (kadran mili) tamir ve bakım işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt), işletmesinin prensipleri doğrultusunda araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı,iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak :

a) Aracı çalışma kanalına almak,

b) Araç alt kısmında, şanzımanla diferansiyel arasındaki şaft (kadran) milini bağlayan vidaları sökmek,

c) Şaftı yatağından çıkarmak,

d) Mafsal bilyeleri, kayıcı mil, parçaların monte edildiği şaft borusu ve mil üzerindeki dişliden meydana gelen parçaları kontrol etmek ve arızayı tespit etmek,

e) Değişmesi gereken parçaları yenisi ile değiştirmek,

f) Tamir edilecek parçaların tamirini yapmak,

g) Parçaları birleştirerek şaftı monte etmek,

h) Şaft montajından sonra balans ayarı yapmak,

i) Denge ağırlığını, şaft borusu üzerine punta kaynağı ile perçinlemek,

j) Bağlantı ve montaj vida ve somunlarında bozulma ve aşınma var ise kılavuz çekerek düzeltmek,

k) Şaftın tamir, bakım ve balans ayarını takiben araca monte etmek,

l) Aracı çalıştırarak şaftı araç üzerinde test etmek,

m) Çalışmada bir aksama görülür ise aynı işlemleri normal çalışma düzeni sağlanana kadar tekrar yapmak,

n) İş bitimi aracı müşteriye teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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