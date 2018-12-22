Safvan Çocuk Evlerindeki öğrenciler karma resim sergisi açtı

Adıyaman Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Safvan Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar tarafından karma resim sergisi açıldı.

Yağlı boya, ebru sanatı, kara kalem gibi çalışmaların sergilendiği resim sergisinde çocukların el emeği göz nuru çalışmalar sergilendi. Davetlilerin büyük beğenisini kazanan sergide 95 eserin sergilendiği ve iki gün açık kalacağı öğrenildi.

Serginin açılışında konuşan Adıyaman Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik, sergiye emeği geçen öğretmen ve kuruluşta kalan çocuklara teşekkür ederek, "Öncelikle bu güzel sergide emeği olan öğretmenlerimiz ve kuruluşumuzda akalan değerli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Birbirinden güzel eserler yapılmış. Bünyemizdeki evlatlarımızın bu güzel çalışmalarımıza atması bizler için bir gurur kaynağı olmuştur. İnşallah bu güzel etkinliklere yenileri eklenecektir. Sergimizi ziyaret eden değerli konuklarımıza teşekkür ediyor saygılar sunuyorum" dedi.

Sergiye Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA