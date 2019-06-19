Sağanak nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzmit ilçesi Ali Kahya'da şiddetli yağış nedeniyle Sultan Ertik'in kullandığı 41 FM 414 plakalı otomobil, aniden yola biriken suda mahsur kaldı.

Araçta kızı ve bir arkadaşı bulunan Ertik, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, suya gömülen otomobilde bulunan 3 kişiyi araçtan çıkardı.





Kaynak: AA