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Sağanak, sel, hortum...Ankara, Akyurt'ta panik dolu anlar! AFAD'ın açıklaması tedirgin etti!

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken, araçlar yolda kaldı. Ayrıca Esenboğa Havalimanı'nda hortum paniği yaşandı.

Sağanak, sel, hortum...Ankara, Akyurt'ta panik dolu anlar! AFAD'ın açıklaması tedirgin etti!

AFAD'dan yapılan açıklamada, Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ankara’da olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı zorlaştırdığı görüntüler ve haberler gelmeye devam ediyor. Sağanak yağış ve selin yanı sıra Ankara’dan hortum haberleri de geldi. Son olarak Esenboğa Havalimanı üzerinde oluşan hortum paniğe yol açtı. Bazı uçakların piste iniş yapamadığı ve çevre illerdeki havalimanlarına indiği öğrenildi. Öte yandan Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Sağanak, sel, hortum...Ankara, Akyurt'ta panik dolu anlar! AFAD'ın açıklaması tedirgin etti!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Akyurt’ta meydana gelen sel dolayısıyla itfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaştığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Ankara’da meydana gelen son yağışlar sonrasında İtfaiyeye ve AFAD Ankara’ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamındaki afet grupları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

Sağanak, sel, hortum...Ankara, Akyurt'ta panik dolu anlar! AFAD'ın açıklaması tedirgin etti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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