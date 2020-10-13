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Sağanak yağış İzmir'de hayatı felç etti!

Son dakika haberi... İzmir'de sağanak yağış sonrası sokaklara göle dönerken çok sayıda iş yerini ve evi de su bastı.

Sağanak yağış İzmir'de hayatı felç etti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısı yaptığı İzmir'de etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış kent merkezinde etkili olurken cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.  Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki birçok iş yerinde su baskınına yol açtı. Kentteki cadde ve sokaklar da yağmur suyuyla dolup taştı. Kemeraltı'ndaki bazı iş yerlerinde de yine su baskını oldu. Sağanağın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, yağmur sonrası Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir grup Suriyeli çocuğun yağmurda oynaması dikkat çekti.

İZMİR'DE HAVA DURUMU

İzmir'de bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl? Bugün yağmur var mı?İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl? Bugün yağmur var mı?

Sağanak yağış İzmir'de hayatı felç etti!Sağanak yağış İzmir'de hayatı felç etti!Sağanak yağış İzmir'de hayatı felç etti!

Sağanak yağış İzmir'de hayatı felç etti!Sağanak yağış İzmir'de hayatı felç etti!Sağanak yağış İzmir'de hayatı felç etti!

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