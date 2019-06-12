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  3. Sağanak yağış köy yolunun ulaşıma kapattı

Sağanak yağış köy yolunun ulaşıma kapattı

Karabük'te aşırı yağışlardan dolayı menfezlerin taşması sonucu iki köyü birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Sağanak yağış köy yolunun ulaşıma kapattı

Karabük'te aşırı yağışlardan dolayı menfezlerin taşması sonucu iki köyü birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı Kadıköy ve Güneş Köyü arasında bulunan grup yolunda aşırı yağışlar nedeniyle bozulma meydana geldi. Kaya parçalarının doldurduğu yol ulaşıma kapandı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Özel İdareye bağlı ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar sonucunda yol ulaşıma açıldı.

Sağanak yağış köy yolunun ulaşıma kapattı

Sağanak yağış köy yolunun ulaşıma kapattı

Kaynak: İHA

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