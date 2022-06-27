Sağanak yağışlar etkisini artırdı! Yağmurun şiddetli etkisi o illeri olumsuz etkiledi!

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen uyarılar sonrası Kastamonu, Karabük, Çorum, Düzce gibi şehirlerde şiddetli sağanak yağışlar meydana geld,. Yaüışlar sonrası yollar su gölüne dönerken biçok insan da yağışlardan etkilendi, bazı evler sular altında kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

KASTAMONU

Kastamonu’nun Küre ilçesinde ekipler rahatsızlanan kadını helikopterle tahliye etti. Yaşlı kadının tahliye anları ekiplerin kamerasına yansıdı. Sel afetinin yaşandığı Küre ilçesinde evde mahsur kalan yaşlı bir kadının imdadına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Rahatsızlanan kadın, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle evinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Kadının tahliye anları ekiplerin kamerasına anbean yansıdı.

DÜZCE

Düzce’de etkili olan sağanak sokak ve caddeleri göle çevirirken, araçlar güçlükle ilerledi.

Kırmızı kod ile uyarı yapılan Düzce’de sağanak etkili oldu. Sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde ise su taşkınları yaşandı. Konuralp Hilmi Sönmez Caddesi’nde de 1 saat süren sağanak caddeyi göle çevirdi. Göle dönen cadde üzerinde araçlar güçlükle ilerleyebilirken, motosiklet sürücüleri ise ıslanmamak için kontrollü hareket etti.

KARABÜK

Karabük’ün Yenice ilçesinde sağanak yağmur sonrası derelerde yükselen su seviyesi vatandaşları tedirgin ederken, heyelanlar meydana gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kırmızı uyarı verdiği illerden Karabük’te sağanak etkisini sürdürüyor. Öğle saatleri itibarıyla Yenice ilçesinde belirli aralıklarla yağan yağmur sonrası ırmak ve derelerdeki su seviyesi yükseldi. Taşma noktasına gelen dereler ilçede tedirginlik oluştururken, dere yatağına yakın bölgelerde bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

KASTAMONU

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde meydana gelen selde yıkılan yerler havadan görüntülendi.Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyü şiddetli yağışlar nedeniyle sel suları altında kaldı. Yaklaşık 40 hanede vatandaşların mahsur kaldığı köyde sular altında kalan enkaz alanları dron ile havadan görüntülendi. Köyde bedensel engelli bir vatandaş da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sedye ile birlikte helikoptere bindirilerek güvenli alana taşındı.