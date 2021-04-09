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Sağanak yağışlar kaza getirdi! Bursa'da kontrolden çıkan tır ulaşımın aksamasına neden oldu

Bursa'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kayarak yolun kapanmasına neden oldu. İnegöl-Yenişehir kara yolu 5 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Sağanak yağışlar kaza getirdi! Bursa'da kontrolden çıkan tır ulaşımın aksamasına neden oldu

Bursa'da sağanak nedeniyle kayan tırın kapattığı, İnegöl-Yenişehir kara yolu 5 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Cesur D. idaresindeki 47 AY 359 plakalı tır, İnegöl-Yenişehir kara yolu kırsal Boğazköy Mahallesi yakınlarında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak tarlaya girdi.

YOL 5 SAATLİK ÇALIŞMA SORNUCU ULAŞIMA AÇILDI

Dorse kısmı yolda kalan tır, kara yolunun çift yönlü trafiğe kapanmasına neden oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önemli aldı. Uzun araç konvoyunun oluştuğu kara yolu, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından tırın kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Sağanak yağışlar kaza getirdi! Bursa'da kontrolden çıkan tır ulaşımın aksamasına neden oldu

Sağanak yağışlar kaza getirdi! Bursa'da kontrolden çıkan tır ulaşımın aksamasına neden oldu

Sağanak yağışlar kaza getirdi! Bursa'da kontrolden çıkan tır ulaşımın aksamasına neden oldu

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