Sağanak yağmurlar nedeniyle Şanlıurfa'da eğitim bir gün ara verildi!

Günlerdir Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Bölgede yağışlar hala devam ederken arama kurtarma ekipleri ve askerler bölgeyi eski haline getirmek için canla başla çalışıyor.

ŞANLIURFA'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Son olarak Şanlıurfa'da yaşanan sağanak yağmurlar nedeniyle Şanlıurfa Valiliği sosyal medya hesabından okulların tatil olmasına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor." ifadeleri yer aldı.