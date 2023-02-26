Sage Stephens Lottering kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sage Stephens Lottering Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sage Stephens Lottering adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sage Stephens Lottering Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sage Stephens Lottering 8 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Sage Shane Stephens şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sage Stephens Lottering Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sage Stephens Lottering , Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 19 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Sage Stephens Lottering 'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sage Stephens Lottering Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sage Stephens Lottering isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sage Stephens Lottering Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sage Stephens Lottering futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında M. Swallows

31 Temmuz 2015 yılında AmaZulu FC

12 Ağustos 2017 yılında Cape Town City

19 Eylül 2020 yılında Stellenbosch FC

Sage Stephens Lottering Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sage Stephens Lottering şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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