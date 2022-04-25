Sağım İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sağım İşçisi (Elle) görev tanımı nedir, Sağım İşçisi (Elle) ne iş yapar, Sağım İşçisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sağım İşçisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sağım İşçisi (Elle) Tanımı;

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Sağım İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sağım İşçisi (Elle) Maaşları

Sağım İşçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sağım İşçisi (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sağım İşçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.09

Meslek Adı :

Sağım İşçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Süt hayvanlarının elle sağımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sağım İşçisi (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş elbisesini giymek,

b) Sağımı yapılacak ineklerin sağımhaneye alıp, sağım yerine bağlamak,

c) Yemliklere yem koymak,

d) Süt kovasını yıkamak,

e) Ellerini ve ineğin memelerini yıkamak,

f) Kovayı memenin altına yerleştirmek,

g) Hayvanların memelerin ellerinin baş parmakları ile ayası arasına alarak sağmak,

h) Dolan kovaları büyük kaplara aktarıp, işlenmek üzere ilgililere teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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