Sağım İşçisi (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sağım İşçisi (Makine İle) görev tanımı nedir, Sağım İşçisi (Makine İle) ne iş yapar, Sağım İşçisi (Makine İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sağım İşçisi (Makine İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sağım İşçisi (Makine İle) Tanımı;

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Sağım İşçisi (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sağım İşçisi (Makine İle) Maaşları

Sağım İşçisi (Makine İle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sağım İşçisi (Makine İle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sağım İşçisi (Makine İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.10

Meslek Adı :

Sağım İşçisi (Makine İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Süt hayvanlarını makine ile sağan, sağım makinesinin ve sağımhanenin bakım ve temizliğini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sağım İşçisi (Makine İle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sağılacak inekleri sağımhaneye almak,

b) Memelerini yıkayıp, temizleyerek dezenfekte etmek,

c) Memeleri sıkarak test için süt örneği alıp, kontrol etmek,

d) Yemliklere yem doldurmak,

e) Sağım makinesini çalıştırıp, vantuzları kontrol ederek ineğin memesine takmak,

f) Memelere masaj yapıp, sağımı gözlemek,

g) Sağım bitimi vantuzları ineğin memelerinden çıkarıp memeleri sıkarak süt kalıp kalmadığını kontrol etmek,

h) Sütün toplandığı şişelerin vanalarını açarak sütün otomatik sistemde toplanmasını sağlamak,

i) Vantuzları dezenfekte kabına sokarak sağım makinesinin temizlenmesini sağlamak,

j) Makinenin bakımını yapıp, basit arızalarını onararak, büyük arızaları ilgililere bildirmek,

k) Sağımhanenin bakım ve temizliğini yapmak,

l) Merkezi sistemde toplanan sütleri işlenmek üzere ilgililere teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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