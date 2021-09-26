Sağın Bilimler ne demek, TDK'ya göre Sağın Bilimler kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sağın bilimler ne demek? Sağın bilimler TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sağın bilimler kelimesi. Peki sağın bilimler ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sağın bilimler nedir, sağın bilimler kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Sağın bilimler kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Sağın bilimler kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SAĞIN BİLİMLER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sağın bilimler kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sağın bilimler kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Denetlenebilir ölçü ve hesaplara dayanan bilimler, dar anlamda matematik

