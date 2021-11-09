Sağın ne demek, TDK'ya göre Sağın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sağın ne demek? Sağın TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sağın kelimesi. Peki sağın ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sağın nedir, sağın kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SAĞIN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sağın kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sağın kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğruluk kuralına uygun olan

- Sözün anlatılmak istenene tam karşılık olması, tam uygun düşmesi niteliği, sahih



SAĞIN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sağın anlatım.



SAĞIN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- sağın bilimler

