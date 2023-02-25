Sagir Abdulmajeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sagir Abdulmajeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sagir Abdulmajeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sagir Abdulmajeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sagir Abdulmajeed 30 Ağustos 2002 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Sagir Abdulmajeed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sagir Abdulmajeed Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Seluk yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sagir Abdulmajeed'nin Belshina Bobruisk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sagir Abdulmajeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sagir Abdulmajeed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sagir Abdulmajeed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sagir Abdulmajeed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2022 yılında Belshina

Sagir Abdulmajeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sagir Abdulmajeed şuan Belshina Bobruisk takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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