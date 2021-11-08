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Sağır Pusula ne demek, TDK'ya göre Sağır Pusula kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sağır Pusula kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sağır Pusula ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sağır Pusula nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sağır Pusula kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sağır Pusula ne demek, TDK'ya göre Sağır Pusula kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sağır pusula ne demek? Sağır pusula TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sağır pusula kelimesi. Peki sağır pusula ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sağır pusula nedir, sağır pusula kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SAĞIR PUSULA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sağır pusula kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sağır pusula kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağır hareket eden pusula
- Kerteriz alma aracı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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