Sagiv Jehezkel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sagiv Jehezkel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sagiv Jehezkel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sagiv Jehezkel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sagiv Jehezkel 21 Mart 1995 tarihinde Rishon Lezion şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da שגיב שלום יחזקאל şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sagiv Jehezkel Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIM-Group Sport Management yapmaktadır. Sagiv Jehezkel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Sagiv Jehezkel'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sagiv Jehezkel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sagiv Jehezkel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sagiv Jehezkel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sagiv Jehezkel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Eylül 2016 yılında M. Tel Aviv

4 Eylül 2017 yılında Kiryat Shmona

30 Haziran 2018 yılında M. Tel Aviv

29 Temmuz 2018 yılında Bnei Yehuda

24 Ocak 2019 yılında M. Tel Aviv

25 Ocak 2019 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2019 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2019 yılında FC Ashdod

11 Şubat 2021 yılında H. Beer Sheva

Sagiv Jehezkel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sagiv Jehezkel şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Sagiv Jehezkel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 11 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

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