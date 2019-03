Sağlığımızın yol haritasını (DNA) Koruyun!

Sağlıklı olmamız için gerekli tüm bilgileri taşıyan Deoksiribo Nükleik asit veya kısaca DNA mız bizim yol haritamızdır. DNA hasarının iç ve dış olarak iki kaynağı vardır. Dış kaynaklar: Güneşten aldığımız UV ışınları, zararlı kimyasal içeren gıda katkıları, çevre kirliliği, üzüntü ve stres içeren, iç kaynaklar ise şaşırtıcı olsada canlı ve sağlıklı olmamızı sağlayan metabolizmamızın ta kendisidir.

Yani bir yandan bize canlılık veren metabolizmamız, diğer yandan DNA’mıza zarar veren serbest radikalleri üreterek bizi yaşlandırır. Bu nedenle DNA’mıza zarar veren serbest radikalleri üreterek bizi yaşlandırır. Bu nedenle DNA hasarı olmayan insan olmaz. Anti-oksidan sisteme rağmen, her gün her bir hücremizin çekirdeğinde yaklaşık 10.000 DNA hasarı oluşmaktadır. Sağlıklı kalabilmek, kanser ve dejeneratif hastalıklara karşı ve yaşlanmayı geciktirebilmek ancak; korunmak ve DNA onarımını arttırmak ile mümkündür.



Hücre hasarını engelleyen besinler;



Sarımsak; 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, Avitamini, B ve C vitaminleri içermektedir. Sarımsak tümör hücre çoğalmasını baskılayan enzimlerin etkinliğini artırarak kansere karşı korur. Son yapılan çalışmalarda sarımsağın genlerimizi etkilediği bulunmuştur. Bu özelliği ile epigenetik bir besin olan sarımsak DNA diziliminde hücre yıkımını önleyerek yaşlanmayı geciktirmektedir.

Turpgiller(Brokoli- Karnabahar- Lahana)

Turpgiller grubundan oluşan Brokoli, karnabahar, lahana gibi kış sebzeleri, birçok anti kanserojen bileşikler içerir. Bu besinler DNA hücre hasarının önlenmesine yardımcı olur. Özellikle mevsiminde tüketildiğinde kanserden korur.



Brokoli



Brokoli başta A ve C vitamini olmak üzere yüksek düzeylerde vitamin, lif, potasyum, folik asit ve kalsiyum içerir. Yapılarındaki sülforafen fitokimyasalları ile yüksek kan şekerinin damar çeperleri ve doku hasarına yarattığı hasarlarını azaltır.



Domates



Domatesin içinde bol miktarda bulunan likopen bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda; likopen üretimi ile kanser riski arasında ters orantı olduğu yönündedir. Likopen DNA hasarını engelleyerek kanser riskini azaltmaktadır.

Havuç

İçerdiği betakarotenlerle DNA hasarını önleyici bir etkiye sahiptir. Kırmızı bitki ve sebzelerde bulunan betakarotenler, kansere karşı vücudun direncini artırır.

Keten tohumu

Keten tohumunda omega-3 yağ asitleri, alfa- linolenik asit, protein, yüksek oranda çözünür ve çözünmez posa ve lignanlar bulunuyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarda kanser riskini azalttığı belirtilmiştir.

Kırmızı Üzüm

Üzüm kabuğu güçlü bir antioksidan olan resvoratrol’ün önemli bir kaynağını oluşturur. Çalışmalarda üzüm ve üzüm suyunda bulunan fenolik bileşikler ile resveratrol’ün kansere karşı koruyucu olduğu bulunmuştur.

Zerdeçal

Kanserde tümör hücrelerinin büyümesini engellemektedir. Kanser hücrelerinin yaşamasını

Sağlayan enzimin aktivitesini azaltır.

Yulaf Ezmesi

Yulaf çözünebilir bir posa olan beta-glukan içerir. Yulaf ezmesinin içerdiği fitokimyasallar ( bitkisel kimyasallar) sayesinde kansere karşı koruyucu özellik taşımaktadır.