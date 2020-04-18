SAĞLIK BAKAN KOCA, HADIMKÖY ASKERİ HASTANESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNDU

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Hadımköy'de bulunan ve koronovirüs hastalarına hizmet verecek tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Koronavirüs salgını sonrası restorasyona alınan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneye gelerek çalışmaları izledi. Bakan Koca'ya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. Bakan Koca, buradaki yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Koca'nın tarihi hastaneye gelişi

-Bakan Koca'nın incelemelerde bulunması

-Yetkililerden bilgi alması

-Detay görüntüler

Kaynak: DHA