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  3. Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe İranlı mevkidaşlarıyla Kovid-19 toplantısı yaptı

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe İranlı mevkidaşlarıyla Kovid-19 toplantısı yaptı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, İran Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanlığındaki mevkidaşlarıyla görüştü. Sağlık Bakanlığının Twitter hesabındaki paylaşımında, Meşe ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin, İran Sağlık ve...

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe İranlı mevkidaşlarıyla Kovid-19 toplantısı yaptı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, İran Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanlığındaki mevkidaşlarıyla görüştü.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabındaki paylaşımında, Meşe ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin, İran Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanlığındaki muhataplarıyla video konferans gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedavi uygulamalarında iki ülkenin edindiği deneyimler paylaşıldı.



Kaynak: AA




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