Sağlık Bakanı açıkladı! 12 yaş üstüne aşılama için onay verildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 yaşı üstü aşılama ile ilgili önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada veli rızası bulunması şartıyla 12 yaş üstüne aşı onayı verildiğini belirtti. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından 12 yaş üstü kişiler veli rızası ile aşı olabilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından 12 yaş üstünün veli rızası ile aşı olabileceği bilgisi verildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz." demişti.
Habertürk'ün haberine göre, bugün Bilim Kurulu'ndan konuya ilişkin onay geldi. Karar yürürlüğe girerse eğer 12 yaş üstü veli rızası ile aşı olabilecek.