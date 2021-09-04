Sağlık Bakanı açıkladı! 12 yaş üstüne aşılama için onay verildiRusya'da akıl almaz olay! Tasması asansör kapısına sıkışan köpek ölümle yüze yüze geldiGenç anneden mide bulandıran olay! 13 yaş küçük çocukla ilişkiye girip kayda aldıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına tebrik mesajı!CEBELİTARIK 0 - 3 TÜRKİYE | MAÇ SONUCUÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 4 Eylül 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Çekilişi Sonuç sorgulama ekranıBoy yarışması kanlı bitti! Kıskançlığından baltayla arkadaşının cinsel organını kesti4 Eylül 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Evli şirket müdüründen skandal olay! 23 yaşındaki kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz ettiFilenin Sultanları Hollanda'yı yarı finalde devirip Avrupa 3. oldu!
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Sağlık Bakanı açıkladı! 12 yaş üstüne aşılama için onay verildi

Sağlık Bakanı açıkladı! 12 yaş üstüne aşılama için onay verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 yaşı üstü aşılama ile ilgili önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada veli rızası bulunması şartıyla 12 yaş üstüne aşı onayı verildiğini belirtti. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından 12 yaş üstü kişiler veli rızası ile aşı olabilecek.

Sağlık Bakanı açıkladı! 12 yaş üstüne aşılama için onay verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından 12 yaş üstünün veli rızası ile aşı olabileceği bilgisi verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz." demişti.

Habertürk'ün haberine göre, bugün Bilim Kurulu'ndan konuya ilişkin onay geldi. Karar yürürlüğe girerse eğer 12 yaş üstü veli rızası ile aşı olabilecek.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
3
2
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT