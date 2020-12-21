Sağlık Bakanı açıkladı: Koronavirüs aşısı mutasyona karşı etkili mi?

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, İngiltere'de keşfedilen ve çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan mutasyon geçirmiş yeni Kovid-19 türünün aşı üzerinde bir etkisinin olmadığını söyledi. Açıklamaya göre mutasyon üzerinde de etkili olan aşı için yeni tip koronavirüsün üzerinde de işe yaradığı belirtildi.

"AŞI ÜZERİNDE BİR ETKİSİ YOK"

İngiltere'de keşfedilen mutasyona uğramış Kovid-19 türü nedeni ile Avrupa'da birçok ülke önlemleri sıkılaştırırken, aşıların virüsün yeni türüne karşı etkili olup olmayacağı tartışması başladı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn basına yaptığı açıklamada, İngiltere'de keşfedilen ve çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan mutasyon geçirmiş yeni Kovid-19 türünün aşı üzerinde bir etkisinin olmadığını ifade etti.

"ÇOK DAHA HIZLI YAYILIYOR"

Virüs mutasyonunun kendisini çok endişelendirdiğini dile getiren Spahn, "Varsayım doğruysa, bu mutasyona uğramış virüs önemli ölçüde daha bulaşıcı, yüzde 70'e kadar, o zaman tabii ki çok daha hızlı yayılıyor" dedi.

"MUTASYONA UĞRAMIŞ TÜRE KARŞI İŞE YARIYOR"

Temelde virüslerin mutasyona uğramasının normal olduğunu vurgulayan Spahn, "Bugünkü bilgilere göre, Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) ve Avrupalı yetkililere danıştıktan sonra bu mutasyonun aşı işlemi üzerinde hiçbir etkisi yoktur" ifadelerini kullandı. Bunun çok iyi bir haber olduğunu dile getiren Spahn, "Bu, mutasyona uğramış türe karşı aşının da işe yaradığı anlamına gelir" dedi.

UÇUŞ DÜZENLEMESİ OCAK AYINDA TEKRAR DÜZENLENECEK

Kovid-19 mutasyonunun Almanya'da yayılmasını önlemek amacı ile gece yarısından itibaren 31 Aralık tarihine kadar İngiltere ve Güney Afrika ile hava trafiği askıya alındı. AB yönetmeliğinin bu duruma yasal dayanak sağladığını dile getiren Spahn, "Bu nedenle uçuşlar gece yarısından 31 Aralık'a kadar durdurulabilir. Ocak ayından sonraki dönem için kabinenin buna karşılık gelen bir düzenlemeyi görüşmesi gerekiyor" dedi.

Öte yandan İtalya, Hollanda, Belçika, Fransa, Türkiye, İsrail ve Kuveyt İngiltere ile uçuşları askıya aldı.