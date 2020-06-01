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  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi verdi! Dilek Hemşire hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi verdi! Dilek Hemşire hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanarak 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşirenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdi! Şehirler arası otobüs seferleri başladıSokağa çıkma kısıtlamasının sona erdi! Şehirler arası otobüs seferleri başladı

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01 Haziran 2020 Pazartesi 09:07

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