Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi verdi! Dilek Hemşire hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanarak 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşirenin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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01 Haziran 2020 Pazartesi 09:07
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