24 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de bu hafta yepyeni kampanyalar var!Bugün kimin maçı var? 24 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var?Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Binlerce personel alınacakErkek öğretmene ne hediye alınır? Öğretmenler günü hediye önerisi | Erkek öğretmene alınacak hediye?İzmir’de meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybettiTrump sonunda pes etti: "Hazırım!"Eda Sakız kimdir? Tiktok ve YouTube Fenomeni Eda Sakız kaç yaşında? Eda Sakız ifşa | Ses kayıtlarıHava durumu 24 Kasım Salı | Meteoroloji'den o bölgeler için sağanak uyarısı!Torbacılara şafak vakti operasyonu!DSÖ'den umut veren açıklama: "Tünelin sonunda ışık görüldü"
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Binlerce personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Binlerce personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık alanında toplamda 12 bin personelin atamasının yapılacağı müjdesini Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Binlerce personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık alanında 12 bin personelin atamasının yapılacağını duyurdu. 

Atamaların mülakatsız olacağını belirten Bakan Koca paylaşımında,

"Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." ifadelerine yer verdi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Binlerce personel alınacak

 

 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT