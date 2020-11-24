Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Binlerce personel alınacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık alanında toplamda 12 bin personelin atamasının yapılacağı müjdesini Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık alanında 12 bin personelin atamasının yapılacağını duyurdu.
Atamaların mülakatsız olacağını belirten Bakan Koca paylaşımında,
"Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." ifadelerine yer verdi.
Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır. pic.twitter.com/po5ISU7BBk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 24, 2020