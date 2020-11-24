Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Binlerce personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık alanında 12 bin personelin atamasının yapılacağını duyurdu.

Atamaların mülakatsız olacağını belirten Bakan Koca paylaşımında,

"Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." ifadelerine yer verdi.