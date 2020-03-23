Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması
Bakan Koca, Sağlık Bakanlığındaki Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Ölenlerin yaş aralığına ilişkin yaptığı açıklamada ''91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası, onun dışındaki bütün hastalar 61'in üzerinde." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Sağlık Bakanlığındaki Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ilişkin konuştu.
Bakan Koca, Ölenlerin yaş aralığıyla ilgili '' 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası, onun dışındaki bütün hastalar 61'in üzerinde." diye konuştu.
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