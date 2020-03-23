Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığındaki Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ilişkin konuştu.

Bakan Koca, Ölenlerin yaş aralığıyla ilgili '' 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası, onun dışındaki bütün hastalar 61'in üzerinde." diye konuştu.