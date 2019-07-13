Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da (3)

AÇILMAYAN HASTANE İLK HASTASINI KABUL ETTİ

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra yapımı tamamlanan ve 16 Temmuz Salı günü açılışı yapılacak olan Şehir Hastanesi'ne gelen Bakan Koca, burada incelemelerde bulunduğu sırada hastanenin ilk hastası geldi. Çanakkale'de asker oğlunu ziyaretten dönen bir kadın yolda fenalaşınca, henüz hasta kabulüne başlanmadığı halde Acil Servis'e başvurdu. Sağlık Bakanı'nın ziyareti sebebiyle hastanede olan hekimler hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Bakan Koca, tansiyonu yükselen hastayı Acil Serviste ziyaret etti ve durumu hakkında bilgi aldı.

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DHA