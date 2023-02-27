Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece deprem bölgesi Hatay'da bölgedeki salgın hastalıklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede yaşanan su sıkıntısı, salgın hastalıklar ve aşı konusunda önemli uyarılarda bulunan Koca maske kullanımının da önemine dikkat çekti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesi Hatay'da salgın hastalıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Afet bölgesinde herhangi bir salgının söz konusu olmadığını kaydeden Bakan Koca, enkaz alanındaki çadırların konumu ile ilgili olarak da "Enkazın yoğun olduğu bölgedeki çadırların yerleşimini değiştirmeye başladık" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda maskenin kullanımına dikkat çeken Koca güvenilir su ve gıdaya erişim için sorunların gayretle çözüldüğüne dikkat çekti.

SALGIN KONUSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalarda; "Herhangi bir salgın durumu söz konusu değil. Bu olmayacağı anlamına gelmez tedbirlerimizi alıyoruz. Bu konuda hassas davranıyoruz. Önemli olan şu dönemde güvenilir suya erişimi sağlamak , güvenilir suya erişimi sağlamak. Hijyenik tuvalet noktasında sorunu çözmeyi sağlamak." ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!

"SALGIN DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Koca bölgedeki su sıkıntısına ilişkin; "Hatay özelinde Antakya ve Defne'de yüzde 50 oranında su verilirken diğer ilçelerde yüzde 80, yüzde 90'a kadar su verilebiliyor. Şuan bir salgın durumu söz konusu değil." değindi.

Aşı takviminde de sorunsuz bir şekilde ilerlediğini dile getiren Koca; "Aile sağlığı merkezlerinde ve çadır kentlerde aşı takvimi rutin uygulanıyor. UMKE sağlık merkezlerinde aşı uygulamaları sürdürülüyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!

"ENKAZ ALANINDA HERKESİN MASKE TAKMASI GEREKLİ"

Bakan Fahrettin Koca bir kez daha maskenin önemine değinerek; "Alınması gereken tedbirlerde enkaz alanında çalışanların maske takması gerekli zorunlu görüyoruz. UMKE ekibi enkaz alanında maske dağıtımında bulunuyor. Bölgede maske takmak önemli. Çadır yerleşimlerini o bölgede değiştirmeye de başladık." ifade etti.

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