Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzedelerin sağlığı hakkında bilgi verdi!

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası 10 ilde yaşanan büyük yıkım sonrası vatandaşlar çadır kentlere yerleşti. Sağlık ve hijyen konusunda yardım malzemelerine ihtiyaç duyulan bölgede vatandaşları bulaşıcı hastalık korkusu sardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da çadır kentleri ziyaret etti. Önemli açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzedelerin sağlığı hakkında bilgi verdi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Hatay'da incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durum hakkında bilgi verdi. Koca, afetin yaşandığı bölgelerde yatan yaralı sayısının 6 bin 108 olduğunu söyledi. Diğer illere sevk edilen yaralılarla toplam sayının 21 bin 859 olduğunu söyleyen Koca, 13 bin 612 kişinin ise taburcu olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremzedelerin sağlığı hakkında bilgi verdi!

HALK SAĞLIĞI İÇİN TEMİZ SU ŞART

Salgın hastalık riskine ve alınan önlemlere ilişkin de bilgi veren Koca, şunları söyledi:

"Örnekler deprem gibi afetlerden sonra salgın hastalıkların can yakıcı olduğunu göstermektedir. İnanıyorum ki hayat şartları kolay olmasa da alacağımız tedbirlerle depremzede kardeşlerim hayata sarılacaktır. Suyun sağlıklı olması halk sağlığının başta gelen şartıdır. Bu amaçla bakanlığımızca şebeke suyunun gittiği yerlerle ile birlikte tankerle su verilen toplam 1181 noktada klor ölçümü yapıldı. İlk günden itibaren 8 bin 379 noktada bakiye klor ölçümü yapıldı.

"BULAŞICI HASTALIK RİSKİ KONTROL ALTINDA"

6 bin 832 noktada uygun, 1547 noktada yetersiz bulundu. İçme suyu olarak şişelenmiş suların kullanımı için çalışma başlatıldı. Tüm çadır kentlerimizde halk sağlığı uzmanları görevlendirildi. Bu bilgilerle birlikte şu bakımdan müsterih olun, afet bölgesinde bulaşıcı hastalık riskleri kontrol altında. Salgına meydan vermeyecek şekilde hazırlık yaptık. 5 bin 746 kişide bağırsak enfeksiyonu, 1483 kişide döküntülü hastalık, 103 kişide sarılığa, 61 bin 880 kişide grip benzeri hastalıklara rastlandı. tedavilerine hemen başlandı."

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"DEVLET BÜTÜN İMKANLARIYLA BURADA"

Koca; "Devletimiz bütün imkanlarıyla burada. Tüm bölgede insan gücünün sınırlarını zorluyoruz. Görevimizi 100 bini aşkın sağlık çalışanlarımızla sürdürüyoruz. Acımızı da güce çevirmeye mecburuz. Afet bölgesinde halen sabit birimlerimizde 13 bini hekim olmak üzere 19 bin kişi hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığının bölgedeki personel sayısı 140 bindir.
Hekimlerimizin tecrübesi sonucunda cerrahi operasyonlar ve acil müdahalelerde büyük başarılar ortaya kondu. Sağlık çalışanı arkadaşlarıma sizler adına teşekkür ediyorum."

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