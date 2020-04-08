Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada hiçbir ülkenin böyle zenginliği yok

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye'deki Şehir Hastanelerinin önemine de değindi.

''ŞEHİR HASTANELERİNİN BÜTÜN ODALARI YOĞUN BAKIM ODASI OLARAK KULLANILABİLİR''

Bakan Koca'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Şehir hastaneleriyle ilgili çok efsaneler olmuştu. Bizim dünyada yine örneği olmadığı şeklinde şehir hastanelerin bütün odaları yoğun bakıma dönüştürülebilir hastaneler olduğunu söylemek istiyorum. Dünyada hiçbir ülkenin böyle bir zenginliği yok."